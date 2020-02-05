Обзор наиболее важных событий в Казахстане 6 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 февраля.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 состоится заседание Сената Парламента РК.

Вице-министр юстиции Наталья Пан представит депутатам законопроект по вопросам совершенствования нормотворчества в 10:30 в комитете Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе.

В 11:00 вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев презентует в комитете по экономической реформе и региональному развитию законодательные поправки по вопросам защиты прав потребителей.

Пресс-конференция по вопросам контроля и регулирования тарифов на коммунальные услуги на этот год начнется в 11:00 в пресс-центре акимата города Нур-Султана.

Творческий концерт ветеранов ансамбля «Ақ әжелер» пройдет в 11:00 в столичном Доме дружбы при поддержке Ассамблеи народа Казахстана.

В 15:00 в Назарбаев Университете состоится экспертное обсуждение национального доклада ПРООН о человеческом развитии «Урбанизация как ускоритель инклюзивного и устойчивого развития в Казахстане».

Национальное агентство по усыновлению проводит в 15:00 презентацию работы Школы приемных родителей для журналистов и блогеров. Место проведения: Ирченко 31, «Кухня WE».

В 15:00 в Библиотеке Елбасы состоится презентация книг, посвященных созидательным идеям и глобальным инициативам Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева.

С докладом по законопроекту с поправками по вопросам противодействия коррупции в 15:00 в комитете Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности выступит первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов.

В 16:00 в конференц-зале столичного Дома дружбы пройдет расширенное заседание Совета общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султана «Взаимодействие советов общественного согласия и общественных советов Ассамблеи народа Казахстана».

Уникальный проект «Этнотерапия» состоится в 19:00 в ЦКЗ «Казахстан».