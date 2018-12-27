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Обзор наиболее важных событий в Казахстане 28 декабря
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 28 декабря.
АСТАНА
В 10.15 в Сенате состоится расширенное заседание Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.
В 11.00 завершающий детский новогодний утренник, который пройдет в Центре электронных услуг.
В 12.00 в концертном зале «Астана» Государственная академическая филармония акимата города Астаны представит новогоднюю музыкальную сказку для всей семьи. Симфонический оркестр под управлением Берика Батырхана.
В 15.00 в «Үкімет үйі» состоится пресс-конференция на тему: «О развитии туризма и спорта в рамках реализации Послания Президента» с участием министра культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы.
В 16.20 в Службе центральных коммуникаций состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Фонда гарантирования жилищного строительства за 2018 год.
В 17.00 Astana Hub подведет итоги третьей акселерационной программы, на протяжении которой команды активно развивали свои проекты, получали новые знания и поддержку сообщества.
АЛМАТЫ
В 10.00 в научной библиотеке КазНУ им. аль-Фараби состоится расширенное заседание президиума Ассоциации социологов Казахстана «Семь граней Великой степи: современность и социологическое прочтение исторического прошлого», посвященное обсуждению статьи Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Семь граней Великой степи».
В 14.00 в Национальной библиотеке РК состоится первый фестиваль театрального искусства на английском языке в Казахстане среди школьников « WonderFest!».
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