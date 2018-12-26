Обзор наиболее важных событий в Казахстане 27 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 27 декабря.

АСТАНА





В 10.00 состоится заседание Сената Парламента РК.

В 10.30 проводит заседание Счетного комитета по итогам государственного аудита эффективности финансирования науки Республики Казахстан.

В 11.00 в «Үкімет үйі» состоится пресс-конференция на тему: «О вопросах проведения налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса» с участием председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Марата Султангазиева.

В 12.00 в Национальном научном центре материнства и детства корпоративного фонда «UMC» состоится круглый стол на тему развития детской трансплантологии в Казахстане с участием министра здравоохранения РК Елжана Биртанова.

В 12.00 с участием председателя правления АО «Астана Innovations» Олжаса Сартаева, вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Наримана Мукушева презентация электронного табло, разработанного в рамках проекта «умный район».