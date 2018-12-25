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Обзор наиболее важных событий в Казахстане 26 декабря

25 Декабря 2018 19:20 82
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Обзор наиболее важных событий в Казахстане 26 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 26 декабря.

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                                                                            АСТАНА

В 10.00 пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 11.00 в здании «Қазмедиа орталығы» МСХ РК подведет итоги года в основных отраслях сельского хозяйства: животноводстве, растениеводстве в формате брифинга в прямом эфире.

В 12.20 в Службе центральных коммуникаций состоится пресс-конференция, посвященная итогам Министерства энергетики РК за 2018 год и задачах на 2019 год. Спикер: министр энергетики РК  Канат Бозумбаев.

В 15.00 в Национальной академической библиотеке РК состоится презентация книги поэта и переводчика Маржана Ершу «Қожанасыр жырлайды».

В 15.00 по улице ул. Е10 открытие первой пилотной «умной-теплой» остановки.

В 16.20 в Службе центральных коммуникаций состоится пресс-конференция, посвященная регистрации IMEI кодов в РК.

 

                                                                          АЛМАТЫ

В 11.00 в Региональной службе коммуникаций города Алматы состоится пресс-конференция на тему «Профилактика отравлений в новогодние праздники (рекомендации по выбору подарков, игрушек для детей, проведению корпоративов и подготовки праздничного стола), особо опасные инфекции».

В 12.00 в Казахстанском пресс-клубе состоится пресс-конференция на тему: «В Казахстане приняты Национальные стандарты в которых установлены новые требования к поставке, монтажу и эксплуатации лифтов, эскалаторов, траволаторов и подъемников для лиц с ограниченными возможностями». Организатором пресс-конференции выступает Национальная ассоциация лифтовиков Казахстана.

 

 

 

 

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Ключевые слова: Астана, Алматы,
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Алмас Жумабаев

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