Обзор наиболее важных событий в Казахстане 25 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 25 декабря.

АСТАНА

В 9.00 под эгидой Министерства культуры и спорта РК и Ассоциации боевых искусств Казахстана состоится заседание двух федераций по ММА (Федерация ММА Казахстана и Национальная Федерация ММА, панкратиона и грэпплинга). Заседание проведёт министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы и первый вице-президент Ассоциации боевых искусств Казахстана Ануар Садыкулов.

В 9.30 в отеле «Гранд Парк Есиль» конференция на тему: «Прозрачность деятельности правоохранительных органов».

В 10.00 в «Үкімет үйі» состоится заседание Правительства.

В 10.00 в зоне отдыха «Акбозат» состоится зимний фестиваль детско-юношеского спорта и здорового образа жизни «Будущее начинается сегодня».



В 10.00 во дворце школьников детская новогодняя елка от имени акима города Астаны Бахыта Султанова.

В 11.00 в Национальной палате предпринимателей «Атамекен» состоится круглый стол на тему: «Малый бизнес в большой экономике».

В 15.00 в пресс-центре акимата Астаны брифинг на тему «Об итогах работы комиссии по школьному питанию» с участием руководителя управления образования города Астаны Ануара Жангозина.

В 15.00 министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы встретится с творческим коллективом Государственного академического казахского музыкально-драматического театр им. К. Куанышбаева.

АЛМАТЫ

В 11.00 пресс-конференция, посвященная итогам деятельности АО «Жилстройсбербанк» за 2018 год.