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Обзор наиболее важных событий в Казахстане 25 декабря
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 25 декабря.
АСТАНА
В 9.00 под эгидой Министерства культуры и спорта РК и Ассоциации боевых искусств Казахстана состоится заседание двух федераций по ММА (Федерация ММА Казахстана и Национальная Федерация ММА, панкратиона и грэпплинга). Заседание проведёт министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы и первый вице-президент Ассоциации боевых искусств Казахстана Ануар Садыкулов.
В 9.30 в отеле «Гранд Парк Есиль» конференция на тему: «Прозрачность деятельности правоохранительных органов».
В 10.00 в «Үкімет үйі» состоится заседание Правительства.
В 10.00 в зоне отдыха «Акбозат» состоится зимний фестиваль детско-юношеского спорта и здорового образа жизни «Будущее начинается сегодня».
В 10.00 во дворце школьников детская новогодняя елка от имени акима города Астаны Бахыта Султанова.
В 11.00 в Национальной палате предпринимателей «Атамекен» состоится круглый стол на тему: «Малый бизнес в большой экономике».
В 15.00 в пресс-центре акимата Астаны брифинг на тему «Об итогах работы комиссии по школьному питанию» с участием руководителя управления образования города Астаны Ануара Жангозина.
В 15.00 министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы встретится с творческим коллективом Государственного академического казахского музыкально-драматического театр им. К. Куанышбаева.
АЛМАТЫ
В 11.00 пресс-конференция, посвященная итогам деятельности АО «Жилстройсбербанк» за 2018 год.
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