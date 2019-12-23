Обзор наиболее важных событий в Казахстане 24 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 декабря.

НУР-СУЛТАН

В 9:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке – проект Экологического кодекса Республики Казахстан.

Форум «ОСМС: Трансформация казахстанской медицины» начнется в 9:00 в «Казмедиа орталығы».

В 10:00 в БЦ «Парасат» - очередное заседание Совета по защите прав предпринимателей.

В Республиканской общественной приемной партии Nur Otan в 10:00 прием граждан проведет депутат Мажилиса Парламента РК Мейрам Пшембаев.

В 11:00 в Институте евразийской интеграци в БЦ «Евроцентр» состоится презентация экспертного доклада «10 главных дел Токаева», где будут подведены итоги деятельности Главы государства в уходящем году.

Судебное заседание по гражданскому делу, касающегося споров вокруг отеля «Дипломат» пройдет в 11:15 в специализированyом межрайонном экономическом суде города Нур-Султана.

Брифинг пресс-секретаря Президент РК Берика Уәли по итогам деятельности Главы государства за 2019 год. начнется в 15:00 в Акорде.

В 15:00 в Сенате состоится встреча по вопросам повышения эффективности использования государственного имущества, поднятым в обращении общественного фонда «Транспаренси Казахстан».

АЛМАТЫ

В 11:00 в пресс-центре агентства «Интерфакс-Казахстан» начнется пресс-конференция, посвященная выходу книги «Сказки дремучего леса» казахстанского предпринимателя Александра Савельева.

Пресс-конференция Национальной Лиги потребителей Казахстана, посвященная итогам 2019 года, начнется в 12:00 в Казахстанском пресс-клубе.

В 16:30 в Гражданском центре планируется встреча представителей госорганов, бизнеса и велоосообщества «Развитие велодвижения и велоинфраструктуры в городе Алматы».

Пресс-показ новогодней комедии «Каникулы off-line 2» начнется в 17:00 в кинотеатре Chaplin Cinemas Alma-Ata.

В 17:00 в Алматы Арена состоится пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и встреча с его фанатами.