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Обзор наиболее важных событий в Казахстане 24 декабря
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 декабря.
НУР-СУЛТАН
В 9:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке – проект Экологического кодекса Республики Казахстан.
Форум «ОСМС: Трансформация казахстанской медицины» начнется в 9:00 в «Казмедиа орталығы».
В 10:00 в БЦ «Парасат» - очередное заседание Совета по защите прав предпринимателей.
В Республиканской общественной приемной партии Nur Otan в 10:00 прием граждан проведет депутат Мажилиса Парламента РК Мейрам Пшембаев.
В 11:00 в Институте евразийской интеграци в БЦ «Евроцентр» состоится презентация экспертного доклада «10 главных дел Токаева», где будут подведены итоги деятельности Главы государства в уходящем году.
Судебное заседание по гражданскому делу, касающегося споров вокруг отеля «Дипломат» пройдет в 11:15 в специализированyом межрайонном экономическом суде города Нур-Султана.
Брифинг пресс-секретаря Президент РК Берика Уәли по итогам деятельности Главы государства за 2019 год. начнется в 15:00 в Акорде.
В 15:00 в Сенате состоится встреча по вопросам повышения эффективности использования государственного имущества, поднятым в обращении общественного фонда «Транспаренси Казахстан».
АЛМАТЫ
В 11:00 в пресс-центре агентства «Интерфакс-Казахстан» начнется пресс-конференция, посвященная выходу книги «Сказки дремучего леса» казахстанского предпринимателя Александра Савельева.
Пресс-конференция Национальной Лиги потребителей Казахстана, посвященная итогам 2019 года, начнется в 12:00 в Казахстанском пресс-клубе.
В 16:30 в Гражданском центре планируется встреча представителей госорганов, бизнеса и велоосообщества «Развитие велодвижения и велоинфраструктуры в городе Алматы».
Пресс-показ новогодней комедии «Каникулы off-line 2» начнется в 17:00 в кинотеатре Chaplin Cinemas Alma-Ata.
В 17:00 в Алматы Арена состоится пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и встреча с его фанатами.
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