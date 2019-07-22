Обзор наиболее важных событий в Казахстане 23 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 23 июля.

НУР-СУЛТАН

В 09.00 в «Үкімет үйі» состоится заседание Правительства.

На повестке – вопросы исполнения поручений Главы государства, данных на расширенном заседании Правительства.

В 16.00 в Национальной академической библиотеке РК состоится расширенное заседание Секретариата АНК с уполномоченными государственными органами и общественными объединениями, а также выставка отечественных производителей и крафт-продуктов.

АЛМАТЫ

В 11.00 состоится пресс-конференция Экологического общества «Зеленое спасение», на которой будут представлены результаты мониторинга экологической ситуации в национальных парках Алматинской области за 2017-2019 годы. Основное внимание организации сосредоточено на ситуации в Иле-Алатауском национальном парке.

В 11.00 в Государственном музее искусств им. А. Кастеева состоится пресс-тур по выставке «Живопись и графика Китая 19-21 века».