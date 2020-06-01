Обзор наиболее важных событий в Казахстане 2 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 июня.

В 09.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке ход исполнения Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Енбек»; ход подготовки к Единому национальному тестированию в новых условиях. Заседание Правительства будет транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах в социальных сетях.

В 10.00 международное информационное агентство Sputnik News и радио Sputnik проведет онлайн-брифинг представителя Роскосмоса в Казахстане Анатолия Красникова на тему «65-летний юбилей космодрома Байконур». Брифинг будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале и сайте Sputnik Казахстан.

В 10.30 в РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК пройдет отчетная встреча министра индустрии и инфраструктурного развития РК Атамкулова Бейбута Бакировича перед населением: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, Facebook:https://www.facebook.com/industry.gov/, Instagram: https://www.instagram.com/miir_rk.