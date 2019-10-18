Обзор наиболее важных событий в Казахстане 19 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане19 октября.

НУР-СУЛТАН

В 10.00 в AstanaHub Министерство торговли и интеграции РК совместно с НПП «Атамекен» и АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» запускают программу для действующих товаропроизводителей – «Школа интернет-экспортера».

В 10.00 на площади перед Хан Шатыр пройдет сельскохохяйственная ярмарка Северо-Казахстанской области.

В 11.00 в Национальной академической библиотеке презентация книг профессора ЕНУ им.Л.Н.Гумилева Сак Кайрата Омирбаевича «Алаш көсемсөзі: шаруашылық мәселесі» және «Елу деген бір белес».

В 15.00 в концертном зале «Астана» в рамках программы Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру при поддержке акимата города Нур-Султан и партии Nur Otan пройдет республиканский айтыс акынов «Береке бірлігіңде, Елім».

АЛМАТЫ

С 09.00 до 13.00 во Дворце спорта им Балуан Шолака состоится фестиваль «Аман Келешек», где будет уделено особое внимание вопросам питания. В фестивале примет участие международный специалист ЮНИСЕФ по здравоохранению и питанию Амирхоссейн Ярпарвар.

В 09.00 в микрорайоне «Нуркент» (спортивный комплекс «Алматы Арена») сотрудники Казахстанской ипотечной компании и жители жилого комплекса «Атлетическая деревня» присоединятся к масштабной общегородской экологической акции «Jasyl Almaty», организованной Акиматом города. В высадке саженцев примут участие звезды казахстанской эстрады, известные политики, общественные деятели, волонтеры, гости и жители города.

В 11.00 в зале им.Н.Даулетовой Национальной библиотеки РК Международное антиядерное Движение «Невада-Семипалатинск» проводит заседание «круглого стола», посвященное 30-летию последнего ядерного взрыва на территории республики.

В 19.00 в Almaty Gallery состоится открытие выставки «КОНТРАСТ». Это первая совместная выставка современных художников Марата Ягфарова (@yagfunky) и Галымжана Балсары (@gammaoverdoze), которые являются представителями Команды Elite Kazkah Team и Funky Dance.