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Обзор наиболее важных событий в Казахстане 18 января
17 Января 2020 20:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 января.
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НУР-СУЛТАН
День донора начнется в 10:00 в столичном Доме дружбы.
II Конгресс Ассоциации боевых искусств Казахстана состоится в 11:00 в Назарбаев Университете.
В 15:00 в Национальном музее Республики Казахстан презентуют книгу EСOSOPHY немесе киелі табиғат.
Торжественная церемония вручения премии «Халықтың сүйіктісі»/«Народный любимец» пройдет в 15:30 в отеле Rixos President Astana.
АЛМАТЫ
В 14:30 в КазНУ им. Асфендиярова состоится семинар по ОСМС с участием министра здравоохранения Елжана Биртанова.
Ключевые слова: Нур-Султан, Алматы,
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