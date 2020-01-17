Обзор наиболее важных событий в Казахстане 18 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 января.

НУР-СУЛТАН

День донора начнется в 10:00 в столичном Доме дружбы.

II Конгресс Ассоциации боевых искусств Казахстана состоится в 11:00 в Назарбаев Университете.

В 15:00 в Национальном музее Республики Казахстан презентуют книгу EСOSOPHY немесе киелі табиғат.

Торжественная церемония вручения премии «Халықтың сүйіктісі»/«Народный любимец» пройдет в 15:30 в отеле Rixos President Astana.

АЛМАТЫ

В 14:30 в КазНУ им. Асфендиярова состоится семинар по ОСМС с участием министра здравоохранения Елжана Биртанова.