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Обзор наиболее важных событий в Казахстане 17 марта

16 Марта 2020 20:00
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Обзор наиболее важных событий в Казахстане 17 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане17 марта.

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НУР-СУЛТАН

В 09:00 в «Үкімет үйі» состоится заседание Правительства. На повестке - ход весенне-полевых работ на 2020 год, меры поддержки предпринимательства и отечественного производства.

АЛМАТЫ

Брифинг и презентацию аналитического документа «Принятие решений в транспортном секторе. Опыт Алматы и других городов» проводят Urban Forum Kazakhstan при поддержке Фонда Сорос-Казахстан в 10:00 в Казахстанском пресс-клубе.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Алматы,
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Гульмира Байзакова

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