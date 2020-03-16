Обзор наиболее важных событий в Казахстане 17 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане17 марта.

НУР-СУЛТАН

В 09:00 в «Үкімет үйі» состоится заседание Правительства. На повестке - ход весенне-полевых работ на 2020 год, меры поддержки предпринимательства и отечественного производства.

АЛМАТЫ

Брифинг и презентацию аналитического документа «Принятие решений в транспортном секторе. Опыт Алматы и других городов» проводят Urban Forum Kazakhstan при поддержке Фонда Сорос-Казахстан в 10:00 в Казахстанском пресс-клубе.