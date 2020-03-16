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Обзор наиболее важных событий в Казахстане 17 марта
16 Марта 2020 20:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане17 марта.
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НУР-СУЛТАН
В 09:00 в «Үкімет үйі» состоится заседание Правительства. На повестке - ход весенне-полевых работ на 2020 год, меры поддержки предпринимательства и отечественного производства.
АЛМАТЫ
Брифинг и презентацию аналитического документа «Принятие решений в транспортном секторе. Опыт Алматы и других городов» проводят Urban Forum Kazakhstan при поддержке Фонда Сорос-Казахстан в 10:00 в Казахстанском пресс-клубе.
Ключевые слова: Нур-Султан, Алматы,
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