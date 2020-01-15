Обзор наиболее важных событий в Казахстане 16 января
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 января.
НУР-СУЛТАН
В 11:10 в Агентстве по противодействию коррупции пройдет пресс-конференция с участием исполнительного секретаря ГРЕКО Дж. Эспозитои первого заместителя председателя агентства Бектенова О.А.
Пресс-конференция, посвященная мероприятиям к празднованию 175-летия Абая, начнется в 12:20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК.
В 16:20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция по закону «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам железнодорожного транспорта».
На 18:00 запланирвоано награждение лучших врачей проекта «Медицинские поезда» в рамках подведения итогов работы медицинских поездов при участии председателя правления АО ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжана Есимова и министра здравоохранения РК Биртанова Елжана.
АЛМАТЫ
Состоится пресс-тур на завод «КазЭлектроПривод». На мероприятии, посвящённом выпуску трехтысячного стрелочного электропривода, представители завода расскажут о деятельности компании, дальнейших планах развития, а также ответят на вопросы журналистов.
В 11:00 в ДЧС начнется брифинг «Обеспечение безопасности граждан в преддверии празднования Крещение Господне.
Торжественное открытие Литературного центра Абая, посвященного 175-летию великого казахского поэта-просветителя и философа, пройдет в 11:00 в Национальной библиотеке РК.
В 12:00 в Палате предпринимателей города Алматы состоится награждение победителей национального конкурса дизайнеров Altyn Oimaq, учрежденного Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» и ОФ «Фонд устойчивого развития и поддержки женского предпринимательства».
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