Обзор наиболее важных событий в Казахстане 16 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 января.

НУР-СУЛТАН

В 11:10 в Агентстве по противодействию коррупции пройдет пресс-конференция с участием исполнительного секретаря ГРЕКО Дж. Эспозитои первого заместителя председателя агентства Бектенова О.А.

Пресс-конференция, посвященная мероприятиям к празднованию 175-летия Абая, начнется в 12:20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК.

В 16:20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция по закону «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам железнодорожного транспорта».

На 18:00 запланирвоано награждение лучших врачей проекта «Медицинские поезда» в рамках подведения итогов работы медицинских поездов при участии председателя правления АО ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжана Есимова и министра здравоохранения РК Биртанова Елжана.

АЛМАТЫ

Состоится пресс-тур на завод «КазЭлектроПривод». На мероприятии, посвящённом выпуску трехтысячного стрелочного электропривода, представители завода расскажут о деятельности компании, дальнейших планах развития, а также ответят на вопросы журналистов.

В 11:00 в ДЧС начнется брифинг «Обеспечение безопасности граждан в преддверии празднования Крещение Господне.

Торжественное открытие Литературного центра Абая, посвященного 175-летию великого казахского поэта-просветителя и философа, пройдет в 11:00 в Национальной библиотеке РК.

В 12:00 в Палате предпринимателей города Алматы состоится награждение победителей национального конкурса дизайнеров Altyn Oimaq, учрежденного Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» и ОФ «Фонд устойчивого развития и поддержки женского предпринимательства».