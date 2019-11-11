Обзор наиболее важных событий в Казахстане 12 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 ноября.

НУР-СУЛТАН

В 9:00 в «Үкімет үйі» состоится заседание Правительства. На повестке заседания — итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета за январь-октябрь 2019 года.

Семинар-совещание по переходу казахстанских предприятий на стандарты надлежащей лабораторной практики GLP ОЭСР начнется в 9:00 в отеле Hilton Astana.

В 9:30 в Конгресс-центре «Экспо» пройдет международный форум «Байконур – колыбель мировой космонавтики», организатором которого выступает Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Презентация проекта «Усиление устойчивости к радикализации и дезинформации в Центральной Азии», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Internews состоится в 9:30 в Park Inn by Radisson. На мероприятии будут также презентованы результаты проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии».

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан совместно с офисом программ ОБСЕ в Нур-Султане организует семинар - тренинг «Роль института международного наблюдения в соблюдении национального выборного законодательства и международных избирательных стандартов» в 9:30 в отеле «Гранд парк Есиль».

В 10:00 в «Назарбаев Центре» состоится пятое ежегодное заседание «Астана Клуба» «Большая Евразия: на пути к новой архитектуре глобального сотрудничества».

Третий региональный форум имамов запланирован на 10:00 в «Комфорт отель Астана».

Республиканская научно-практическая конференция «Этносы Казахстана: вклад в развитие страны. Мы вместе» пройдет в 10:00 в Rixos President Astana.

В 11:00 в Государственном архиве города откроется выставка, посвященная празднованию Дня национальной валюты и Дня финансистов «Тенге - символ независимости».

В 12:20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция о социально-экономическом развитии Западно-Казахстанской области.

Конференция для специалистов по информационной безопасности, которые отвечают за защиту от утечек данных и корпоративного мошенничества, начнется в 14:00 в отеле «Думан Астана».

На площадке пресс-центра Правительства РК в 15:00 состоится пресс-конференция на тему: «Строительство и реконструкция автодорог».

В 17:00 в Назарбаев Университетепрезентуют книгу «Пособие по политической коммуникации в Казахстане».

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) проведет пресс-конференцию по завершении консультаций 2019 года с Республикой Казахстан в 18:30 в гостинице Ritz-Carlton.

В 18:30 во Дворце Мира и Согласия откроется персональная выставка Юлии Москаленко VIVA ARTE MIDA.

АЛМАТЫ

В 09:30 в отеле Shera Park Inn состоится круглый стол по итогам социального проекта «Открытие центров ресурсной поддержки семьи при семейных судах «Бақытты отбасы» в целях оказания психологической помощи супругам, инициирующим развод, на протяжении времени, предоставленного для примирения в целях снижения уровня разводов».

В 10:00 на базе Казахской головной архитектурно-строительной академии (КазГАСА) состоится заседание учебно-методического объединения Республиканского учебно-методического совета Министерства образования и науки Республики Казахстан (УМО РУМС МОН РК) по направлению подготовки «Архитектура и строительство» и секции «Дизайн».

В 14:30 в Казахстанском пресс-клубе состоится пресс-конференция, посвященная пятилетию проекта «Фермеры Чилика».