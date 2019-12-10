Обзор наиболее важных событий в Казахстане 11 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 декабря.

В 9.00 в здании Казмедиа центра начнет работу Первый Cъезд отечественных производителей легкой промышленности.

В 10.00 пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 11.00 в в школе будущего Аlem (Astana Hub, EXPO, павильон C4.5.) состоится ежегодный открытый урок «Час Кода».

В 11.00 в Hilton Garden Inn состоится пресс-конференция АО «Транстелеком», посвященная промежуточным итогам проекта по обеспечению доступа к сети Интернет сельских населенных пунктов.

В 11.00 в Пекин Паласе пройдет республиканский форум Ассамблеи народа Казахстана «Ұлы Даланың ұлтаралық тілі», посвященный развитию государственного языка и приуроченный ко Дню Независимости РК.

В 11.00 официальное открытие офиса Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ).

В 11.30 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится рабочая встреча с директором РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК Талгатом Калиевым.

В 14.30 в отеле Рэдиссон Агентство США по международному развитию (USAID) в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Республики Казахстан официально запустит три новых проекта по туберкулезу, направленных на обеспечение разумных целевых инвестиций и дальнейшее уменьшение масштабов проблемы туберкулеза среди казахстанцев.

В 15.00 в Сенате состоится круглый стол на тему: «Дальнейшее совершенствование законодательства РК по вопросам повышения качества образования в рамках поручений, озвученных в Послании Президента народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».

В 19.00 в камерном зале ЦКЗ «Казахстан» новогодний праздничный концерт от творческого коллектива ГКО «Казахконцерт».

АЛМАТЫ

В 10.00 в Выставочном центре Атакент состоится открытие выставки китайских товаров China Trade Fair. Выставка будет проходить в двух направлениях China Homelife Kazakhstan 2019 и China Machinex Kazakhstan 2019.

В 11.00 Казахстанская фондовая биржа (KASE) проводит традиционный медиа-брифинг, где будет представлена статистическая информация о работе казахстанского биржевого рынка. Спикер мероприятия – заместитель председателя правления KASE Цалюк Андрей Юрьевич.

В 11.00 в пресс-центре агентства «Интерфакс-Казахстан» состоится круглый стол, посвященный нормам Налогового кодекса в отношении предпринимателей, работающих по патенту. В дебатах по данному вопросу примет участие генеральный директор Республиканского центра помощи предпринимателям Дмитрий Казанцев.

В 13.30 Казахский Государственный театр оперы и балета имени Абая проводит пресс-конференцию и закрытый пресс-показ оперной постановки Гаэтано Дониццети «Дон Паскуале» от итальянского режиссера-постановщика Маттео Маццоне.

В 15.00 Центральный государственный музей Республики Казахстан открывает выставку «Золотая Орда – колыбель казахской государственности» из фондов музея, в рамках празднования 750-летия Золотой Орды.

В 15.00 в Гражданском центре состоится расширенное заседание комиссии № 3 Общественного совета по вопросам предпринимательства, экологии и городской мобильности, где будет заслушен отчет СПК г. Алматы и Управления предпринимательства и инвестиций г. Алматы по обеспечению реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в городе Алматы, а также о законности выявления фирмы-победителя, предоставлению займа субъектам предпринимательства для закупа и реализации продовольственных товаров по сниженным ценам при проведении конкурсов (тендера).

В 18.30 в Пространстве Q-lab состоятся открытые общественные слушания по «Каталогу уникальных зданий», в рамках которых будут рассмотрены первые заявки от жителей Алматы.