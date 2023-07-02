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    Обзор наиболее важных событий в Астане 3 июля

    2 Июля 2023, 23:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 июля.

    В 10.00 созывается внеочередная сессия маслихата города Астаны восьмого созыва.

    В 11.00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг. Тема брифинга: «О профилактике бытового насилия». Спикер: Зулхаиров Ренат Вазирович – заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Республики Казахстан.

    В 11.00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится онлайн-брифинг на тему ««О трудоустройстве молодежи в рамках проекта «Жасыл ел». Спикер: Кайрат Камбаров - руководитель Управления по вопросам молодежной политики города Астаны. Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook facebook.com/rsk.astana01 и Instagram instagram.com/rsk.astana.

    В 11.00 в спортивном комплексе «Жекпе-жек сарайы» открытие чемпионата Азии по волейболу сидя (пара волейбол).

    В 11.00 Национальный архив Республики Казахстан Комтитета архивов, документации и книжного дела МКС РК совместно с Государственным архивом города Астаны организует презентацию документальной выставки «Шежіре тұнған Елорда» и книги «История столицы Казахстана. Материалы и рассказы по истории города», посвященных дню Астаны. Документальная выставка «Шахар шежіресі», будет представлена архивными документами, а также фотодокументами, относящихся к истории города.

    В 17.00 церемония вручения дипломов первым выпускникам Международной оперной академии Astana Opera. Локация: «Астана Опера».

    Автор:

    Зифа Хабирова

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