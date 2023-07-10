Обзор наиболее важных событий в Астане 11 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 июля.

В 11.00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится онлайн-брифинг на тему «Безопасность на воде в купальный период. Как обезопасить себя от происшествий на водоемах». Спикер: Азамат Кусаинов - начальник Управления гражданской обороны ДЧС г.Астаны. Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook facebook.com/rsk.astana01 и Instagram instagram.com/rsk.astana.

В 13.30 Назарбаев Университет приглашает вас принять участие в гостевой лекции Людгера Шукнехта, Вице-Президента и Корпоративного Секретаря Азиатского Банка Инфраструктурных Инвестиций (AIIB). Господин Шукнехт прочтет лекцию на тему: «Роль международных финансовых институтов в продвижении развития Казахстана на основе экономического и культурно-социального потенциала страны».

В 15.00 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Итоги ежегодной рыбоохранной акции»Бекіре-2023«. Спикеры: заместитель председателя Комитета рыбного хозяйства МЭПР РК Бахиянов Аян Кайратович; заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Зулхаиров Ренат Вазирович. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 17.00 в Astana Hub пройдет офлайн meetup с казахстанским стартапом - участником программы Hero Training, который на днях вернулся с Кремниевой долины.