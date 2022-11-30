Обзор мундиаля. 30 ноября

Нидерланды обыграли Катар в матче третьего тура группы А со счетом 2:0. В первом тайме счет открыл полузащитник нидерландской сборной Коди Гакпо. Во втором тайме Френки де Йонг увеличил преимущество гостей. На 68-й минуте гол полузащитника Стевена Бергейса был отменен из-за фола в атаке.

Сборная Катара стала первой страной-хозяйкой в истории чемпионатов мира, которая проиграла все три матча групповой стадии турнира.

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поделился эмоциями:

- Мы больше не можем позволить себе расслабиться. Очевидно, что сегодня мы могли сыграть лучше, но мы мало пропустили и сумели закончить игру без пропущенных мячей. Ощущение, что мы можем и должны по-прежнему работать лучше. Может быть, этот этап турнира нас чему-то научит.

Сборная Сенегала вырвала победу у команды Эквадора. Африканская команда одолела соперников со счетом 2:1.

Главный тренер Сенегала Алиу Сиссе оценил игру команды:

- Сейчас для нас начинается новый чемпионат — матчи на выбывание. И мы не собираемся довольствоваться тем, чего достигли. На данном этапе соревнования не имеет значения, кто соперник, вы должны победить лучших. Я знаю своих игроков и верю в них.

Рулевой сборной Эквадора Густаво Альфаро подвел итоги матча:

- Мы очень разочарованы, у нас были другие ожидания. Но боль от поражения не должна разрушить эту команду. Этот опыт должен послужить на будущее.

Англия обыграла Уэльс со счетом 3:0. Счет в игре открыл Маркус Рэшфорд, а преимущество удвоил Фил Фоден. На 68-й минуте Рэшфорд оформил дубль.

Противостояние Ирана и США завершилось со счётом 1:0 в пользу североамериканской команды. На 38-й минуте Кристиан Пулишич вывел свою команду вперед.

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