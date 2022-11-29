Обзор мундиаля. 29 ноября

В группе А Нидерланды сыграли вничью с Эквадором (1:1), а Сенегал победил Катар (3:1). Катар лишился шансов на выход в плей-офф домашнего чемпионата мира.

В группе B сборная Ирана обыграла Уэльс со счетом 2:0. Англия и США сыграли вничью (0:0).

В группе С Саудовская Аравия проиграла Польше со счетом 2:0. Нападающий Роберт Левандовски впервые в карьере забил на чемпионате мира. Сборная Аргентины победила Мексику со счетом 2:0. Для Аргентины эта победа стала первой на турнире.

В группе D австралийцы одержали победу над Тунисом с минимальным счётом 1:0. Сборная Франции обыграла Данию с результатом 2:1.

В группе Е сборная Коста-Рики обыграла Японию — 1:0. А Испания и Германия сыграли вничью - 1:1.

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер оценил игру команды в матче против Испании:

- Тяжелый матч, но мы дали испанцам бой и не позволили им создать много моментов. Отдельных комплиментов достойна наша защита — из-за нее наши ворота было трудно поразить. Даже уступая со счетом 0:1, мы продолжали верить в себя. Мы по-прежнему сохраняем шансы выйти из группы — сейчас это самое главное.

В группе F Марокко победило Бельгию - 2:0. Сборная Канады по футболу уступила Хорватии со счетом 1:4, не набрала очков и потеряла шансы на выход в плей‑офф. Сборная Сербии сыграла вничью с Камеруном — 3:3. Команды набрали по 1 очку и замыкают группу G.

Бразилия обыграла Швейцарию 1:0. По итогам матча Бразилия набрала шесть очков и заняла первое место группы G, что гарантировало команде выход в плей-офф турнира. Швейцария, у которой три очка, осталась на второй строчке.

Гана одержал победу над Южной Кореей 3:2. Сборная Португалии победила Уругвай со счетом 2:0.

Обзоры и анонсы мундиаля смотрите каждый день на телеканале Jibek Joly c Букмекерской конторой Ubet.



