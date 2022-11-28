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    Обзор мундиаля. 28 ноября

    28 Ноября 2022, 15:03

    Сборная Коста-Рики обыграла Японию - 1:0. Единственный гол на 81-й минуте забил защитник костариканцев Кейсер Фульер.

    Главный тренер сборной Коста-Рики Луис Фернандо Суарес в восторге от победы:

    - Мы все еще мечтаем о выходе в плей-офф. Я в восторге. Самое главное — это способности игроков, то, что они сделали, чтобы добиться победы. Коста-Рика снова была Коста-Рикой.

    Наставник сборной Японии Хадзимэ Мориясу поделился эмоциями:

    - Мы проиграли эту игру, но Япония выложится по полной против Испании. Мы посмотрим их сегодняшнюю игру против Германии и постараемся подготовиться как можно лучше. У нас еще есть шанс.

    В группе F сборная Бельгии проиграла Марокко со счетом 0:2.

    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес:

    - Думаю, так получилось, потому что мы играли со страхом проиграть. Обычно мы играем на атаку. Возможно, это груз на наших плечах. В последнем матче придется играть на победу и так, как будто нам нечего терять. И это большая мотивация.

    Наставник сборной Марокко:

    - Сегодня мы еще ничего не выиграли. Конечно, я доволен этой победой, но мы должны восстановиться, Канада – очень хорошая команда, и чтобы победить ее, мы должны сохранять этот боевой дух. Мы ничего не сделали, мы еще не вышли в плей-офф, но мы хотим это сделать.

    Канада проиграла Хорватии со счетом 4:1. Хоть счет на второй минуте открыл канадский игрок Альфонсо Дэвис, но это оказался единственный гол Канады. Андрей Крамарич в это матче забил три гола, один не был засчитан из-за офсайда. Еще по одному голу у Ливайя и Ловро Майера.

    Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал победу:

    — Было тяжело, первые пять минут мы просто спали, но после пропущенного гола взбодрились. Мы заслужили сегодняшнюю победу.

    Сборные Испании и Германии сыграли вничью со счётом 1:1. На 62-й минуте счёт открыл нападающий сборной Испании Альваро Мората, немцы сумели забить ответный мяч на 83-й минуте, отличился нападающий Никлас Фюллькруг.

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