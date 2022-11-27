Обзор мундиаля. 27 ноября

Сборная Австралии обыграла Тунис в матче второго тура группы D. Единственный гол забил на 23 минуте форвард Митчелл Дюк. Эта победа стала для австралийцев первой на чемпионатах мира за 12 лет.

Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд:

- Я сказал игрокам, что очень горжусь ими, но на данный момент мы еще ничего не добились. Мы здесь и хотим пройти как можно дальше.

Саудовская Аравия проиграла Польше в матче второго тура группы С. Встреча завершилась со счетом 2:0. Голом в первом тайме отметился полузащитник Петр Зелиньский, во втором тайме на 81 минуте Роберт Левандовски удвоил преимущество сборной Польши и установил итоговый счет в матче.

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк:

- Конечно, тяжелая игра. В каждом матче тяжело играть. Особенно против команды, которая обыграла Аргентину. Очень сложно, красивые игроки, хорошая команда. Самое важное, что мы взяли три очка.

Роберт Левандовски впервые забил на чемпионате мира и заплакал после гола:

- С возрастом я становлюсь эмоциональнее. Уже во время исполнения гимна я почувствовал, что со мной сегодня. Трудно ответить, почему это было так, но так вышло. После гола отпустило. Детские мечты были исполнены.

В группе D сборная Франции обыграла Данию со счетом 2:1 и стала первым действующим чемпионом мира из Европы в XXI веке, который не вылетел в группе на следующем ЧМ. В первом тайме счет не был открыт. Во втором - на 61 минуте гол забил нападающий Килиан Мбаппе. Через семь минут защитник сборной Дании Андреас Кристенсен сравнял счет. Но на 86 минуте Мбаппе оформил дубль и принес Франции победу в матче.

Мбаппе догнал легендарного Зинедина Зидана, который занимает 7 место в списке лучших бомбардиров за всю историю сборной Франции. При этом Зидан провел за национальную команду 108 матчей, а Мбаппе — 60.

Главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд:

- Мне нравится наша команда, у нас много футболистов, способных забить. Сегодня мы разочарованы, но возьмем себя в руки и настроимся на матч, который будет в среду. Все просто: нужно выигрывать последний матч и мы готовы это сделать.

Аргентина победила Мексику со счетом 2:0 и избежала досрочного вылета с ЧМ-2022. Первый гол в матче на 64 минуте забил нападающий Лионель Месси. Затем на 87 минуте счет увеличил полузащитник Энцо Фернандес.

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