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    Обзор мундиаля. 26 ноября

    26 Ноября 2022, 17:33

    В первую очередь о матче Уэльс – Иран. В игре были забиты самые поздние голы и первая красная карточка на чемпионате. На 16-й минуте гол Али Голизаде был отменен из-за офсайда. На 86-й минуте валлийцы остались вдесятером после удаления вратаря Уэйна Хеннесси. Однако на 98-й минуте отличился Рузбех Чешми, а на 101-й гол забил Рамин Резаян. Итог 2:0 в пользу Ирана, что обеспечило им второе место в группе B.

    Вот что пишет о победе Sky Sports:

    - Десять человек из Уэльса лежат убитые на газоне, поскольку два мяча в добавленное время утвердили победу Ирана со счетом 2:0. Теперь Уэльс на волоске от вылета с чемпионата мира.

    Агент Арманд Дурн, представляющий интересы нападающего «Байера» и сборной Ирана Сердара Азмуна, прокомментировал его выступление:

    - Я так горжусь Сердаром! В то же время очень сильно хотелось, чтобы он смог забить гол в этой встрече, но Азмун все равно провел фантастический матч, он выглядел очень сильно и играл от всего сердца.

    В группе А сборная Сенегала одержала победу над Катаром (3:1). За Сенегал голы забили Булай Диа, Фамара Дьедиу и Бамба Дьенг. У катарцев отличился Мохаммед Мунтари. Для сборной Катара этот забитый мяч стал первым в истории на чемпионате мира.

    Сборные Нидерландов и Эквадора из группы А сыграли вничью. По итогам встречи у обеих команд стало по четыре набранных очка.

    Тренер сборной Эквадора Густаво Альфаро прокомментировал матч:

    - Горжусь этими ребятами, горжусь игрой, которую они провели. Мы играли на равных против команды, которая 17 матчей не проигрывала под руководством ван Гала.

    Наставник нидерландцев Луи ван Гал сказал:

    - Мы снова плохо владели мячом. Проиграли все единоборства и часто отдавали мяч сопернику. Невероятно, как мы играли, но даже несмотря на это, мы мало пропустили. Лучше ничья, чем ничего.

    О важности встречи в группе B сборной Англии с командой США сказал главная молодая звезда Джуд Беллингем. 19-летний вундеркинд стал первым футболистом, родившимся после 2000 года, который отличился на чемпионатах мира:

    - Сейчас нужно спуститься с небес на землю и сосредоточиться на следующей игре. Было трудно спать, если честно. Я не спал всю ночь. Мы должны подкрепить прошлый матч хорошим выступлением и победой над США.

    Но победы не случилось. Сборные Англии и США сыграли вничью. Причем встреча группы В завершилась без забитых мячей.

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