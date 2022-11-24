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    Обзор мундиаля. 24 ноября

    24 Ноября 2022, 16:37

    И снова сенсация! И снова от тех, от кого не ждали. Сегодня с нее и начнем. Сборная Японии обыграла Германию со счетом 2:1. На 7-й минуте судьи отменили гол японца Дайдзэна Маэды из-за офсайда. На 33-й минуте полузащитник немцев Илкай Гюндоган открыл счет, реализовав пенальти. Перед перерывом арбитры не стали засчитывать гол Кая Хаверца, который оказался в положении вне игры. На 75-й минуте нападающий японцев Рицу Доан сравнял счет, а на 83-й минуте еще один японский форвард Такуми Асано вывел свою команду вперед.

    Главный тренер сборной Японии Хадзиме Мориясу сказал:

    - Я считаю, что это исторический момент и историческая победа, если не сказать больше. Что касается развития японского футбола, я думаю, что мы набираем обороты, и игроки уезжают за границу. Мы считаем, что эти лиги способствовали развитию способностей наших японских игроков, поэтому мы очень благодарны и уважаем это. Но независимо от соперника, мы стремимся к победе.

    Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о поражении:

    - Сегодня нам пришлось заплатить за индивидуальные ошибки. В первом тайме мы упустили много моментов. Япония обыграла нас с точки зрения эффективности и забила еще один гол. Индивидуальные ошибки, которые мы допустили, не должны были случиться. Мы знали, что Япония быстро переходит из обороны в атаку, и сегодня они так и делали.

    Томас Мюллер также назвал поражение незаслуженным:

    - Начинать с поражения – нелепо. Но, видя, как мы пропускали голы, можно сказать, что это поражение не было незаслуженным.

    Мы должны обдумать это. Признать поражение никогда не бывает легко. Но мы должны оставаться объективными – поражение легко анализировать с точки зрения футбола, но трудно воспринять эмоционально. Если ты не эффективен в футболе, ты ничего не выиграешь.

    А вот другой лидер чемпионата Испания разгромила Коста-Рику, забив семь безответных мячей.

    Ферран Торрес высказался о победе:

    - Очень счастлив. Мы знали, что это будет сложный матч. К перерыву мы уже добились впечатляющего результата, но мы хотели большего, потому что в таком соревновании все решают голы. Теперь мы посмотрим видео матча Германии, мы постараемся перенести сегодняшнюю игру туда, куда захотим. Я не знаю, являемся ли мы кандидатами [на победу], но мы хотим добиться больших успехов.

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    Спорт Япония Германия Футбол Катар Чемпионат мира по футболу
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