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    Обзор мундиаля. 23 ноября

    23 Ноября 2022, 19:27

    Чемпионат мира в Катаре стал уникален, начиная с церемонии открытия. Организаторы подготовили полноценную церемонию, которая длилась около 30 минут и по зрелищности в целом напоминала открытие Олимпийских игр. Поэтому нельзя об этом не сказать.

    Матч открытия чемпионата мира обещал стать самым скандальным в истории мундиалей. За три дня до игры появилась информация, что хозяева подкупили восьмерых футболистов сборной Эквадора, заплатив 7,1 млн евро. Инсайдеры утверждали: Катар должен победить со счётом 1:0, забив гол во втором тайме. Но слухи остались слухами.

    Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес так прокомментировал информацию:

    — Сейчас существует много дезинформации. Интернет — отличный инструмент, но он также очень опасен. Однако никто не сможет нас дестабилизировать этой критикой, это нас никак не затронет: мы вместе, мы сильные и сплоченные.

    Уже по первым минутам матча стало понятно, что игроки сборной Эквадора не собираются играть роль трупов в катарском спектакле. Эквадор полностью контролировал игру. Валенсия реализовал 11-метровый, а затем оформил дубль ударом головой после кросса справа.

    Ну вот и добрались до главной сенсации мундиаля. Один из главных фаворитов - сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2. Аргентина не проигрывала более трех лет. Голкипер сборной Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Оваис не зря признан лучшим игроком матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира. Он сделал пять сейвов в игре с аргентинцами.

    Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони прокомментировал поражение:

    - Мы знали, как играет Саудовская Аравия. Мы готовились к матчу, зная, что у них высокая линия обороны. Офсайды были миллиметровыми. У нас есть ещё два матча. Мы проиграли, но собираемся оправиться и бороться.

    Месси также выступил с заявлением:

    - Нет оправданий. Мы будем более сплочёнными, чем когда-либо. Эта команда сильна, и она это показала. Это ситуация, с которой мы не сталкивались длительное время. Теперь сборная Аргентины должна показать, что мы — настоящая команда. Мы должны исправить свои ошибки и попытаться добиться цели. Я в порядке, но разочарован результатом.

    А вот в матче действующего чемпиона мира Франции с Австралией сенсации не случилось. Последние забили уже на 9-й минуте. Итоговый счет 4:1 в пользу французов. Сборная Франции владела преимуществом, увеличив контроль мяча до 75%.

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    ФОТО: CAO CAN/XINHUA/ GLOBALLOOKPRESS.COM
    Видео Чемпионат мира по футболу
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