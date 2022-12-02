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    Обзор мундиаля. 2 декабря

    2 Декабря 2022, 18:40

    Сборная Марокко обыграла команду Канады (2:1). Защитник марокканцев Наиф Агуэрд забил гол в свои ворота в конце первого тайма. Таким образом, Канада завершила выступление в турнире, не набрав ни одного очка в трех турах, команда заняла последнее, 4-е место.

    Главный тренер сборной Канады Джон Хердман оценил игру:

    - Мы хотели забить, но этого не произошло. Все видели нашу стойкость. Я думаю, Канада показала тот дух, то канадское мужество, ради которого мы сюда приехали.

    Хорватия сыграла вничью с Бельгией со счетом 0:0. Сборная Бельгии не вышла в плей-офф чемпионата мира впервые за 24 года.

    Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич сказал:

    - Мы в восторге от выхода в 1/8 финала, мы его заслужили, особенно учитывая нашу игру в последних двух матчах. Сегодня мы сыграли очень и очень хорошо. Мы cмогли снять все вопросы досрочно. Сегодня мы показали, что являемся топ-командой и способны противостоять кому угодно.

    Германия обыграла Коста-Рику, но не смогла выйти в плей-офф. Встреча завершилась со счетом 4:2. В первом тайме счет в игре открыл Серж Гнабри, во втором полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда. Затем на 70-й костариканцы вышли вперед благодаря голу Хуана Пабло Варгаса. Через три минуты полузащитник сборной Германии Кай Хаверц забил после выхода на замену. А на 85-й минуте Хаверц оформил дубль. Итоговый счет в матче установил форвард немецкой команды Никлас Фюллькруг — 4:2.

    Сборная Японии одержала победу над командой Испании со счётом 2:1. На 12-й минуте счёт открыл нападающий сборной Испании Альваро Мората с передачи Сесара Аспиликуэты. Ответный гол на 48-й минуте забил полузащитник Японии Рицу Доан, нанёсший дальний удар по воротам Унаи Симона. Через три минуты вперёд японцев вывел полузащитник Ао Танака.

    Таким образом в плей-офф вышли:

    из группы A: Нидерланды и Сенегал. В Группе B: Англия, США. В группе С Аргентина и Польша. В группе D: Франция, Австралия. В группе Е Япония и Испания. В группе F Марокко и Хорватия.

    В группе G у Бразилии 6 очков, у Швейцарии – 3, у Камеруна и Сербии – по одному. В группе H лидирует Португалия с 6 очками. На втором месте Гана с 3 очками. У Кореи и Уругвая по одному.

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