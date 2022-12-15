Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Обзор мундиаля. 15 декабря

    15 Декабря 2022, 17:32

    Первым финалистом чемпионата стала сборная Аргентины, обыгравшая Хорватию со счетом 3:0. Счет в игре на 34-й минуте открыл форвард Лионель Месси, реализовав пенальти. 11-метровый удар был назначен после того, как голкипер хорватов Доминик Ливакович сбил с ног Хулиана Альвареса. Для Месси этот гол стал 11-м в карьере на чемпионатах мира. Он обошел Габриэля Батистуту и установил новый рекорд национальной сборной по голам на турнире.

    На 39-й минуте Альварес удвоил преимущество Аргентины. Во втором тайме 22-летний форвард оформил дубль, забив после передачи Месси.

    Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал пост:

    – Вперед, в финал! Мы снова нашли силы для того, чтобы провести отличный матч. Спасибо большое всем, кто верил в нашу команду! Вперед, Аргентина!

    Во втором матче за выход в финал встретились Франция и Марокко.

    Французы быстро вышли вперёд благодаря быстрому голу, который случился на пятой минуте встречи. После удара Килиана Мбаппе мяч рикошетом полетел в сторону защитника Тео Эрнандеса, который ударил точно по воротам – 1:0. Во втором тайме марокканцы владели мячом и пытались взломать оборону французской сборной, но та мастерски отражала все атаки. В конце концов французы сумели воспользоваться одной из своих многочисленных контратак. На 80-й минуте Килиан Мбаппе отдал пас на Рандаля Коло Муани, который забросил мяч в пустые ворота – 2:0.

    Центральный защитник сборной Франции Рафаэль Варан высказался о целях сборной Франции на чемпионате мира:

    – Перед нашей сборной была поставлена задача — выиграть чемпионат мира. Такой была наша цель с самого старта турнира. Конечно, тот факт, что мы вышли в полуфинал, — это уже удовлетворительно, потому что добиться этого непросто. Но настоящая цель у нас одна — выиграть чемпионат мира.

    Таким образом, сборная Хорватии сыграет в матче за третье место с Марокко. Ну а в финале Аргентина встретится с Францией. Франция и Аргентина в третий раз встретятся в рамках чемпионата мира. Дважды побеждала Аргентина – в 1930 и 1978 годах. Последняя встреча была на чемпионате-2018, где Франция в 1/8 финала была сильнее и выиграла у Аргентины со счетом 4:3.

    Следующий обзор мундиаля смотрите 19 декабря в 19:25 на телеканале Jibek Joly c букмекерской конторой Ubet.
    Спорт Чемпионат мира по футболу
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сборная Франция получит крупную сумму за выход в финал ЧМ-2022 по футболу
    Аргентина — Франция: где и когда смотреть трансляцию финала ЧМ-2022 по футболу
    Франция выиграла у Марокко битву за финал ЧМ-2022 по футболу
    Самые быстрые футболисты ЧМ-2022 встретятся друг с другом
    Популярное
    1 Задержать злостных нарушителей ПДД в Акмолинской области поручил глава МВД
    2 Поставил задачу ускорить темпы строительства проблемных долевых объектов – аким Астаны
    3 Громкие дела акмолинских интернет-мошенников озвучили в МВД
    4 Обязанности по уходу за детьми делятся между супругами поровну в 40 % семей
    5 Директора больницы в Карагандинской области осудили за хищение «ковидных» надбавок
    Новости партнеров