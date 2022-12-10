Обзор мундиаля. 10 Декабря

Сборная Хорватии обыграла Бразилию в серии послематчевых пенальти во встрече 1/4 финала чемпионата мира. Основное время закончилось со счетом 0:0. В дополнительное - команды обменялись голами — 1:1.

Неймар забил на 105+1-й минуте. Этот гол стал для 30-летнего футболиста 77-м за национальную команду — ровно столько же забил легендарный бразильский форвард Пеле. Затем на 117-й минуте Бруно Петкович сделал счет ничейным. В серии послематчевых пенальти футболисты Хорватии оказались точнее — 4:2. Вратарь Доминик Ливакович отбил удар Родригу, а Маркиньос попал в штангу. Голкипер сборной Хорватии установил рекорд национальной команды по сейвам на чемпионатах мира. В четвертьфинале против сборной Бразилии 27-летний вратарь 9 раз отразил удары соперника.

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич рассказал о настрое на матч против команды Бразилии:

– То, что мы делаем на этом турнире — это нечто великое. Думаю, что мы этого заслуживаем. Это уникальное чувство — быть в восьмерке лучших команд в мире.

В серии пенальти сильнейшего выявили и Нидерланды с Аргентиной. Вратарь сборной Нидерландов Андрис Нопперт заявил перед матчем, что готов отбить пенальти Лео Месси:

– Я готов к игре против Месси и к его возможному пенальти. Он тоже может ошибаться, мы видели это на старте турнира. Он всегда бьет одной и той же ногой. Он такой же, как и мы. Он человек. А еще у нас лучшие защитники. Меня не беспокоит предстоящий матч. Моя цель – выиграть трофей. Мы будем бороться за это.

Основное и дополнительное время завершилось вничью – 2:2. В серии пенальти сильнее была команда Аргентины — 4:3. На 35-й минуте Лионель Месси прорвался по центру и отдал проникающий пас в штрафную на Науэля Молину, который отправил мяч в левый нижний угол. На 71-й минуте пенальти уверенно реализовал Лионель Месси. На 83-й минуте вышедший на замену Ваут Вегорст отыграл один мяч. Команда Луи ван Гала сумела уйти от поражения на 11-й добавленной минуте благодаря голу всё того же Вегорста, который оформил дубль. В серии пенальти игроки «оранжевых» допустили два промаха, а аргентинцы — один. 4:3 — победа Аргентины.

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