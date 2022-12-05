Обзор мундиаля. 05 декабря

Франция обыграла Польшу в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:1. Счет в игре открыл Оливье Жиру на 44 минуте. Он вышел на первое место по забитым мячам за сборную Франции (52 гола) и обогнал Тьерри Анри (51 мяч). Во втором тайме два гола за сборную Франции забил Килиан Мбаппе. В добавленное ко второму тайму пенальти в ворота Франции забил Роберт Левандовски.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу:

- Это было нелегко, потому что польская команда была хорошо организована. У нас есть единство, и, судя по результату, получается что-то хорошее. Это общая радость, у нас есть несколько дней на отдых, мы будем наслаждаться временем с нашими семьями.

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич отметил:

- Выход из группового этапа был нашей главной целью. Нам это удалось, но в следующем раунде мы столкнулись с чемпионами мира. Нам очень жаль, сегодня мы расстроены и разочарованы. Тем не менее мы добились того, чего Польша не могла добиться 36 лет.

Сборная Англии обыграла команду Сенегала (3:0). Счет в матче открыл полузащитник англичан Джордан Хендерсон на 38 минуте.

В добавленное к первому тайму время форвард Гарри Кейн удвоил преимущество своей команды. Третий гол в составе победителей забил нападающий Букайо Сака.

В четвертьфинале сборная Англии сыграет с Францией.

Защитник лондонского «Челси» и сборной Сенегала Калиду Кулибали заявил:

- Мы бились, подавали пример всем африканским командам на групповом этапе чемпионата мира. Мы знали, что можем доставить неприятности любой команде мира. Мы способны на все. Конечно, мы знали, что без Садио Мане будет сложно, но мы должны были выступать как команда. Это Сенегал продемонстрировал в играх, в которых одержал победу.

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