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    Обзор мундиаля. 04 Декабря

    4 Декабря 2022, 18:29

    В Катаре на чемпионате мира по футболу Нидерланды обыграли США со счетом 3:1 и стали первой командой, вышедшей в четвертьфинал. На 10-й минуте защитник Дензел Думфрис получил передачу у края штрафной и прострелил вдоль ворот, а Мемфис Депай в касание низом пробил в угол. В концовке первой половины матча Дейли Блинд точным ударом из района 11-метровой отметки удвоил преимущество своей команды. На 76-й минуте после удара Хаджи Райта мяч по замысловатой дуге залетел в дальний угол ворот оранжевых. Развить успех сборной США не удалось – спустя пять минут Дензел Думфрис забил третий мяч от имени команды Луи ван Гала.

    Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо прокомментировал победу:

    — У нас хороший командный дух. Мы на самом деле боролись сегодня за каждого. Мы приехали сюда с одной целью: стать чемпионами мира. И нам нужно побежать в каждой игре. Мы стараемся.

    Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер сказал:

    – Ребята вложили все силы, и, к сожалению, проиграли. Я очень горжусь сборной США, но разочарован сегодняшним результатом. Перед игрой президент США поддержал команду своей страны в твиттере: там появился видеоролик, в котором политик говорит: «Это называется «соккер». Вперед, США!».

    После матча премьер Нидерландов ответил Джо Байдену:

    – Извини, Джо, футбол победил, – написал Марк Рютте.

    Аргентина обыграла Австралию со счетом 2:1. В первом тайме счет в игре открыл нападающий Лионель Месси. Для 35-летнего футболиста это первый гол за Аргентину в плей-офф чемпионата мира. Также Месси обошел Марадону и Криштиану Роналду по количеству голов на турнире. Во втором тайме форвард Хулиан Альварес удвоил преимущество Аргентины. Единственный гол за Австралию в этом матче забил полузащитник Крейг Гудвин.

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