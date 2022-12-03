Обзор мундиаля. 03 Декабря

Сборная Кореи вырвала победу у Португалии 2:1. В первом тайме были забиты два мяча. Португальский нападающий Рикарду Орта отличился на пятой минуте встречи, а на 27-й защитник корейцев Ким Ен Гвон сравнял счет. В компенсированное время второго тайма в контратаке забил нападающий Хван Хи Чхан. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и был заменен в середине второго тайма. 37-летний Роналду ни разу не забил с игры на групповом этапе этого чемпионата.

И вот что сказал Роналду после групповой стадии чемпионата:

– Первые две цели достигнуты: плей-офф и победа в нашей группе. Но впереди еще много интересного! Вперед, Португалия!

Уругвай обыграл Гану со счетом 2:0. Полузащитник Уругвая Джорджиан де Арраскаэта на 26-й минуте открыл счет в игре. Этот гол стал первым для уругвайцев в Катаре. Через шесть минут полузащитник удвоил преимущество команды и установил итоговый счет.

Автор двух голов де Арраскаэта так прокомментировал невыход команды в плей-офф:

– Мы сделали все возможное, чтобы выйти из группы... Но этого не произошло, и мы расстроены, мы отдали все силы в этой игре. Это результат, который не зависел от нас. Нам нужно двигаться дальше. Что случилось, то случилось.

Камерун обыграл Бразилию 1:0. Поскольку бразильцы уже вышли из группы досрочно, главный тренер Тите дал отдохнуть основному составу перед плей-офф. Единственный гол в матче забил камерунский форвард Венсан Абубакар, на радостях он стянул футболку и был удалён за вторую желтую карточку.

Швейцарцы одержали победу в матче с сербами со счётом 3:2. Шакири открыл счет на 20-й минуте. Спустя шесть минут Александр Митрович сравнял счет, а затем Душан Влахович вывел сербов вперед. На 44-й минуте гол от Эмболо, и во втором тайме Ремо Фройлер своим голом обеспечил победу Швейцарии. Сборная Сербии ни разу не выходила из группы на чемпионатах мира. Лучший результат швейцарцев – это выход в четвертьфинал мундиаля.

Таким образом в плей-офф вышли:

в группе А: Нидерланды и Сенегал;

в группе B: Англия и США;

в группе C: Аргентина и Польша;

в группе D: Франция и Австралия;

в группе E: Япония и Испания;

Группа F: Марокко и Хорватия.

в группе G: Бразилия, Швейцария;

в группе H: Португалия, Корея.

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