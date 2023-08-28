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    Обычная потасовка – в МИД РК прокомментировали инцидент на футбольном турнире в Болгарии

    28 Августа 2023, 17:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал инцидент во время детского футбольного турнира в Болгарии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Обычная потасовка во время любого спортивного матча. Это был юношеский чемпионат, туда выехали наши три или четыре частные команды, которые, естественно, не уведомили ни Министерство иностранных дел, ни посольство. Тем не менее, наши дипломаты вмешались, на место инцидента выехала местная полиция», - сказал Айбек Смадияров на еженедельном брифинге ведомства.

    По его словам, стороны предоставили свои объяснительные, подписали протокол о соблюдении порядка в связи с обоюдным отсутствием претензий.

    «То есть стороны отказались от претензий друг к другу и вопрос решился примирением. Никто заявлений не писал. Я разговаривал с тренером и с родителями, они (дети) в целости и сохранности, уже 26 августа вернулись на родину. Но наше посольство в Болгарии провело соответствующую работу. Было отправлено обращение в МИД Болгарии, потом в полицию города для выяснения обстоятельств и привлечения к ответственности виновных. Также была достигнута договорённость с администрацией города и местной полицией об обеспечении безопасности казахстанских участников до окончания турнира», - добавил он.

    Ранее пользователь Facebook Магжан Беимбетов сообщил о том, что на футбольном турнире в Болгарии «родитель с болгарской команды» избил казахстанского мальчика.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МИД РК Происшествия Спорт Дети
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