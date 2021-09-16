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    Обязательный дубляж фильмов на государственный язык планируют ввести в Казахстане

    16 Сентября 2021, 19:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Требование обязательного дубляжа оригинальной версии фильма на государственном языке планируют внести в Закон «О кинематографии» в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

    Поправки к законопроекту нацелены на реализацию Дорожной карты по исполнению Предвыборной программы Nur Otan. Помимо обязательного дубляжа на казахском языке, приняты соответствующие нормы для обеспечения соблюдения орфографических норм и порядка слов, правильного их составления и произношения.

    Создана рабочая группа министерства совместно общественными организациями и деятелями кинематографии. Уже проведены более 10 заседаний, где обсуждены проблемные вопросы кинематографии в части механизма создания кинокомиссий, дубляж фильмов на казахский язык и другие актуальные вопросы. Контроль за исполнением осуществляется через проектный офис.

    Правительство рассмотрит законопроект в октябре, а в декабре передаст в Мажилис Парламента. Закон планируется принять в 2022 году.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Нур Отан Минкультуры Общество Кинематограф
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