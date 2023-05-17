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    Обязательные словари казахских терминов, используемых в НПА, могут быть созданы в Казахстане

    17 Мая 2023, 16:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Могут быть созданы обязательные словари казахских терминов, используемых в нормативных правовых актах. Об этом сообщил вице-премьер Алтай Кульгинов, отвечая на вопрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерство науки и высшего образования проводит мониторинг утвержденных терминов. По его заключению, проводятся мероприятия по унификации терминов и изъятию из оборота неактуальных терминов и понятий. В настоящее время существует ряд вопросов, связанных с созданием терминов в казахском языке, в том числе с ассимиляцией терминов из иностранных языков. По мнению экспертов, массовый перевод иноязычных терминов окажет отрицательное влияние на быстрое и эффективное обучение казахскому языку», — пишет замглавы правительства.

    По этой причине сегодня рекомендуется переводить термины с иностранного языка только при наличии казахского эквивалента.

    «Также прорабатывается вопрос создания обязательных нормативных терминологических словарей. Эти словари будут разрабатываться на основе терминологии, утвержденной республиканской терминологической комиссией при Министерстве (далее - Комиссия) на первом этапе (прогнозируемо в 2026-2027 годах), - говорится в ответе.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Правительство РК
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