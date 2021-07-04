Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Таджикистане

    4 Июля 2021, 09:45

    ДУШАНБЕ. ХОВАР - КАЗИНФОРМ - Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 в Республике Таджикистан обратился к гражданам страны с призывом к соблюдению правил личной и общественной гигиены, социальной дистанции, обязательному использованию защитных масок в транспорте и общественных местах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НИАТ «Ховар».

    «Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 в Республике Таджикистан с уважением призывает граждан страны в связи со вспышкой новой волны болезни в большинстве стран региона и мира строго соблюдать правила личной и общественной гигиены, социальную дистанцию, в транспорте и общественных местах, обязательно использовать защитные маски.

    Гражданам, въезжающим на территорию Таджикистана после поездки в зарубежные страны, рекомендуется обязательно пройти диагностику инфекционных заболеваний коронавируса, независимо от положительного или отрицательного результата, в течение десяти суток не контактировать с родными и близкими и находиться в изолированном помещении.

    Кроме того, в эти дни и ночи из-за высокого риска распространения и передачи коронавируса гражданам страны настоятельно рекомендуется проводить всевозможные массовые мероприятия, свадьбы и торжества с участием наименьшего количества людей.

    Согласно решению Республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 в Республике Таджикистан вакцинация от коронавируса является обязательной для граждан старше 18 лет. Лица, не вакцинированные против коронавируса, должны обратиться за медицинской помощью к семейному врачу или в местное медицинское учреждение. Вакцинация граждан страны производится на бесплатной основе», - говорится в обращении штаба.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Таджикистан Коронавирус в мире
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанский опыт качественного медицинского образования презентовали в Таджикистане
    Президент Таджикистана выразил соболезнование народу Казахстана
    Второе за сутки землетрясение произошло в Таджикистане
    Землетрясение в Таджикистане зарегистрировали казахстанские сейсмологи
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков