Обязательную 30%-ую квоту для женщин и молодежи в политических партиях хотят ввести в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство юстиции разработало несколько законопроектов во исполнение поручения Главы государства по изменению правил формирования политических партий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«20 декабря 2019 года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на втором заседании Национального совета общественного доверия выступил с предложениями, направленными на реформирование действующей политической системы. В частности, Президент отметил, что «необходимо предусмотреть в избирательных партийных списках обязательную 30%-ую квоту для женщин и молодежи и снизить регистрационный барьер для создания политических партий с 40 тысяч до 20 тысяч человек». В этой связи во исполнение указанных поручений Министерством юстиции разработаны концепции соответствующих законопроектов, которые были рассмотрены на заседании Межведомственной комиссии законопроектной деятельности 5 февраля и одобрены в соответствии с соответствующим протоколом от 8 февраля», - сказал директор департамента законодательства МЮ РК Олжас Данабеков на заседании общественного совета ведомства.

По его словам, на основании одобренных на заседании разработаны соответствующие законопроекты: проект Конституционного закона «О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и проект Закона «О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан «О политических партиях».

«Поручение по введению 30%-ой квоты для женщин и молодежи в избирательных партийных списках предлагается реализовать путем внесения поправок в Конституционный закон «О выборах» и Закон «О политических партиях». В этих законах будет установлено требование о включении в партийный список квот для женщин и молодежи. В целом хочу отметить, что на сегодня подавляющее большинство государств гарантирует равный доступ женщин к избирательному процессу. По мировой практике одним из средств повышения представленности женщин в выборных органах является введение специальных квот для женщин», - сообщил спикер.

Он также отметил, что партийные специальные квоты применяются в странах Европы и наиболее распространены в Германии, Норвегии, Франции и Бельгии, где данные нормы закреплены на уровне закона о выборах.

«В контексте существующего международного опыта, полагаю, что предлагаемые законодательные нормы позволят активно вовлечь женщин в общественно-политические процессы страны. Кроме того, как отметил Глава государства, мы должны способствовать приходу в Парламент и в местные представительные органы молодежи. Предлагаемые законодательные меры в этой части также позволят активно вовлечь молодежь, способную генерировать конструктивные идеи по решению общественно-социальных проблем», - заключил О. Данабеков.