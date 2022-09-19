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    Обязательное страхование профдеятельности медработников намерены ввести в Казахстане

    19 Сентября 2022, 10:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният заявила о необходимости внедрения обязательного страхования профессиональной деятельности медицинских работников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несмотря на то, что практическая деятельность медицинских работников относится к профессиям, сопряженным с постоянным риском во благо общества, является сложной и ответственной, но, к сожалению, этот благородный труд остается недооцененным. Вместе с тем, для реализации гарантированных государством прав для пациентов на возмещение вреда, необходимо поэтапное внедрение системы обязательного страхования профессиональной ответственности медицинских работников», - сказала Ажар Гиният в Мажилисе на презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения».

    Такой подход, по ее словам, позволит повысить качество оказываемой медицинской помощи и в целом повлияет на рейтинг здравоохранения Республики Казахстан на международной арене.

    Министр также отметила, что в статье 270 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» законодательно закреплено право на страхование профессиональной ответственности медицинских работников на случай причинения вреда жизни и (или) здоровью пациента при оказании ими медицинской помощи

    «Как основная цель поручения Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, разработанный законопроект направлен на повышение статуса медицинских работников, защиту прав пациентов и на повышение качества медицинской помощи», - добавила Ажар Гиният.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минздрав РК Здравоохранение
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