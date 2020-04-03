Обязательное соцмедстрахование: до 1 июля граждане должны актуализировать свой статус

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Система обязательного медицинского страхования в Казахстане полноценно запустится с 1 июля. В данный момент все казахстанцы считаются условно застрахованными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на брифинге в Алматы рассказал глава алматинского филиала ФСМС.

«Как вы все знаете, с 1 апреля система обязательного социального медицинского страхования должна была вступить в силу полноценно. Но, учитывая поручение Президента в связи с чрезвычайным положением, принято решение о переносе запуска на 1 июля. Это значит, что в данный период все казахстанцы считаются условно застрахованными», - сказал в ходе онлайн-брифинга директор филиала Фонда социального медицинского страхования по Алматы Нурлыбек Кабдыкапаров.

Он отметил, что каждый гражданин имеет право не только на гарантированный объем медицинской помощи, но и на услуги в системе ОСМС. Это поддержка более 2,5 млн человек.

«Учитывая текущие обстоятельства, число этих граждан может увеличиться, но несмотря на это, каждый гражданин будет иметь право получать медуслуги. Для этого фондом дополнительно планируется финансировать более 20 млрд. тенге из внутренних резервов», - подчеркнул он.

Сейчас в стране застрахованными являются около 16,4 млн человек. Из них почти 11 млн – представители социально уязвимых категорий, взносы за которых производит государство. Таким образом, автоматически застраховано более половины населения страны.

ФСМС является финансовым оператором системы и оплачивает оказанные медицинские услуги медицинским организациям, которые являются поставщиками Фонда. На 2020 год заключены договоры с более чем 1 250 поставщиками медуслуг, где свыше 650 – государственные и свыше 600 – частные. Сумма заключенных договоров составляет 1,3 трлн тенге.

По городу Алматы запланирован закуп медуслуг на сумму 182,2 млрд тенге. Из них 110,7 млрд тенге на ГОБМП и 71,4 млрд на ОСМС.

«Напомню, что система медицинского страхования вступила в силу с 1 января 2020 года. Изначально переходный период, когда все граждане страны считались условно застрахованными, должен был длиться до 1 апреля. За это время у граждан была возможность ощутить на себе все преимущества медстраховки и актуализировать свой статус. Но учитывая текущие обстоятельства и социальное положение населения, льготный период продлен до 1 июля 2020 года. За это время граждане должны актуализировать свой статус и начать прозводить взносы, иначе они рискуют остаться вне системы», - сказал Нурлыбек Кабдыкапаров.

Также продолжают производиться взносы и отчисления на ОСМС. На 31 марта 2020 года в Фонд медицинского страхования поступило порядка 298,1 млрд тенге. Пятая часть от всех средств по-прежнему принадлежит Алматы. В целом, с 1 июля 2017 года по 31 марта 2020 года общая сумма поступлений на ОСМС от Алматы составила более 60 млрд тенге за 1 млн 531 тысяч человек.