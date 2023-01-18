Обязательное медстрахование введут в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Парламент Кыргызстана принял во втором чтении законопроект о поправках в закон «Об обязательном медицинском страховании в КР», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы Жогорку Кенеша КР, согласно принятым поправкам, граждане Кыргызской Республики, достигшие шестнадцатилетнего возраста, подлежат обязательному медицинскому страхованию.

Кроме того, предусматривается расчет стоимости полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) для граждан КР, иностранных граждан и лиц без гражданства, временно или постоянно проживающих на территории страны.

По словам председателя Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения КР Азамата Муканова, в настоящее время только 4,5 млн граждан страны из 6 млн, подлежащих страхованию, оплачивают взносы. Ожидается, что с введением новых норм, прогнозируемая сумма поступлений в бюджет ФОМС составит от 3 млрд до 8 млрд сомов.

Лица, не охваченные системой обязательного медицинского страхования, уплачивают взносы на обязательное медицинское страхование путем приобретения полисов обязательного медицинского страхования.

Для оформления полиса ОМС необходимо с паспортом и справкой вида на жительства (для иностранцев) обратиться в территориальные управления ФОМС, Центры семейной медицины по месту жительства (приписки) или через государственный портал электронных услуг, заполнить заявление на приобретение полиса ОМС и оплатить стоимость полиса для граждан КР (сроком на 12 месяцев), для иностранцев (6 или 12 месяцев).





Фото: publish.kuopio.fi