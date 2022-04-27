Обязательное генетическое тестирование для брачующихся введут в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С 1 июля 2023 года в Узбекистане будут проводить молекулярно-генетическое тестирование лиц, вступающих в брак. Данные меры предусматриваются постановлением Президента Республики Узбекистан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Решение направлено на предупреждение рождения детей с диагнозом «спинальная мышечная атрофия».

«Установить, что с 1 июля 2023 года в лаборатории Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра гематологии проводится молекулярно-генетическое тестирование лиц, вступающих в брак, за счет их собственных средств путем посещения ими Республиканского центра репродуктивного здоровья населения и его региональных центров в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте», - говорится в постановлении.

После этого данные о лицах, вступающих в брак, с подтвержденной генной наследственностью спинальной мышечной атрофии вносятся в Единый национальный регистр.

Соответствующим ведомствам поручили в срок до 1 июля 2022 года разработать и внести в Кабинет Министров проект нормативно-правового акта, предусматривающего порядок проведения молекулярно-генетического тестирования лиц. При этом создается постоянно действующая группа из высококвалифицированных специалистов для организации консилиумов врачей в целях лечения больных детей с диагнозом «спинальная мышечная атрофия».

Цель молекулярно-генетического исследования – выявление или исключение патологических изменений в геноме человека, предупреждение передачи генетических заболеваний по наследству, сохранение человеческого генофонда в целом.