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    Обязательное генетическое тестирование для брачующихся введут в Узбекистане

    27 Апреля 2022, 12:18

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С 1 июля 2023 года в Узбекистане будут проводить молекулярно-генетическое тестирование лиц, вступающих в брак. Данные меры предусматриваются постановлением Президента Республики Узбекистан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Решение направлено на предупреждение рождения детей с диагнозом «спинальная мышечная атрофия».

    «Установить, что с 1 июля 2023 года в лаборатории Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра гематологии проводится молекулярно-генетическое тестирование лиц, вступающих в брак, за счет их собственных средств путем посещения ими Республиканского центра репродуктивного здоровья населения и его региональных центров в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте», - говорится в постановлении.

    После этого данные о лицах, вступающих в брак, с подтвержденной генной наследственностью спинальной мышечной атрофии вносятся в Единый национальный регистр.

    Соответствующим ведомствам поручили в срок до 1 июля 2022 года разработать и внести в Кабинет Министров проект нормативно-правового акта, предусматривающего порядок проведения молекулярно-генетического тестирования лиц. При этом создается постоянно действующая группа из высококвалифицированных специалистов для организации консилиумов врачей в целях лечения больных детей с диагнозом «спинальная мышечная атрофия».

    Цель молекулярно-генетического исследования – выявление или исключение патологических изменений в геноме человека, предупреждение передачи генетических заболеваний по наследству, сохранение человеческого генофонда в целом.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Здравоохранение Узбекистан Общество
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