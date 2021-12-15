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    Обязательное досудебное урегулирование разногласий по страховым случаям хотят ввести в Казахстане

    15 Декабря 2021, 13:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены повысить качество защиты прав потребителей страховых услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Такие нормы предусмотрены в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг».

    «Следующее направление - это повышение качества защиты прав потребителей страховых услуг. Для этого законопроектом предусматривается введение обязательного досудебного урегулирования страховым омбудсменом разногласий клиентов со страховой организацией. Будут повышены требования к квалификации страхового омбудсмена и установлены минимальные требования к персоналу его офиса», - сказала председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, представляя проект закона на пленарном заседании Мажилиса.

    Ранее сообщалось , что страховой сектор демонстрирует стабильный рост страховых премий и высокую финансовую устойчивость. Активы страхового рынка выросли на 76% за последние три года и составляют по состоянию на ноябрь 1,7 трлн тенге, или 2,3% от ВВП.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Другие государственные органы
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