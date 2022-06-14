Обязать строителей дорог прокладывать линии связи предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК рассматривают новые варианты мест для установки базовых станций связи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С акимами сейчас работаем над заключением меморандума, чтобы столбы освещения по основным магистралям сделать опорами двойного назначения. На них будут и базовые станции, и осветительные приборы. То есть так в современном мире решаются проблемы - устанавливать базовые станции не только на крышах домов. Внутри дворов будем устанавливать антенно-мачтовые сооружения», - сообщил глава ведомства Багдат Мусин во время проведения дня открытых дверей для депутатов Мажилиса и представителей операторов связи.

Также предлагается обязательная прокладка кабельной канализации и волоконно-оптических линий связи при строительстве и реконструкции дорог на всех уровнях. То есть и республиканских, и областных, и местных, и дорожно-уличных.

«Это актуально, в первую очередь, для пригородов, где в основном низкоэтажная застройка. Операторам не интересно, не выгодно туда приходить. А если при ремонте и строительстве дорог будет прокладываться кабельная канализация, оптика, то любой из малых предприятий может взять в аренду линию оптики и предоставлять местному населению последнюю оптическую милю», - пояснил вице-министр цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек.

Ранее Багдат Мусин заявил о радиофобии казахстанцев, которая мешает устанавливать базовые станции на крышах домов и тем самым улучшить качество связи.