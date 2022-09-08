Обязать платить налог на роскошь владельцев нескольких объектов недвижимости могут в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане рассматривают вопрос о введении налога на роскошь для владельцев нескольких объектов недвижимости. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рассматривается вопрос введения налога для владельцев нескольких объектов недвижимости. Если у человека 10-15 объектов, то, наверное, он должен больше платить. Все эти вопросы будут внимательно рассматриваться и обсуждаться», – сказал Алибек Куантыров, отвечая на вопросы журналистов.

Глава Миннацэкономики также отметил, что модель автомобиля не будет рассматриваться как критерий для установления налога на роскошь. Будет учитываться его стоимость.

«Не думаю, что будет прямо по маркам смотреться, думаю, будет рассматриваться вопрос стоимости автомобиля. Вопрос также будет обсуждаться в рамках Налогового кодекса с общественностью, бизнесом, экспертами. Условно, может быть, стоимость начнется со 100 тыс. долларов, может, со 150 или выше, какая-то градация может быть. То же самое касается недвижимости, но она будет оцениваться выше, потому что она дороже, чем движимое имущество», – пояснил Алибек Куантыров.

Ранее он заявлял, что яхты, спорткары, зарубежные виллы, личные самолеты будут облагаться налогом на роскошь после его введения.





Фото: ortcom.kz



































