Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Обязать госорганизации включить рыбу в рацион питания предлагает глава Минэкологии

    14 Ноября 2022, 11:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан характеризуется низким потреблением рыбы. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, выступая на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Надо отметить, что Казахстан характеризуется низким потреблением рыбы на душу населения. Так, ВОЗ рекомендует потреблять не менее 16 кг рыбной продукции в год на человека. В Казахстане это цифра составляет менее 4 кг, которую необходимо повышать. В свою очередь, в соседних России и Китае потребляется 23 и 43 кг на человека соответственно. Таким образом, с учетом приграничных районов сопредельных стран потенциальная ниша для экспорта рыбной продукции могла бы составить более 3 млн тонн», - сказал Сериккали Брекешев.

    Глава Минэкологии отметил, что сложности сбыта рыбной продукции могут возникнуть, начиная с 2025 года по причине низкого уровня потребления населением рыбы.

    «Для решения вопроса сбыта рыбной продукции на законодательном уровне предлагается государственные организации в системе образования, здравоохранения, органы внутренних дел, органы Вооруженных сил, органы уголовно-исполнительной системы обязать включить рыбу в рацион питания и приобретать в приоритетном порядке у отечественных производителей гарантированный объем рыбной продукции», - добавил Сериккали Брекешев.


    Фото: foodnewstime.ru

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Минэкологии
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полицейские изъяли более 300 кг рыбы осетровых пород в Мангистауской области
    Около 150 кг рыбы незаконно перевозил житель Жамбылской области
    Рыбоводные хозяйства не получают причитающиеся им субсидии – депутат
    Амурских тигров бесплатно передадут Казахстану для возрождения туранского тигра
    Популярное
    1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
    2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
    3 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
    4 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
    5 Фура с текстилем сгорела в Таразе
    Новости партнеров