Обязать госорганизации включить рыбу в рацион питания предлагает глава Минэкологии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан характеризуется низким потреблением рыбы. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, выступая на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Надо отметить, что Казахстан характеризуется низким потреблением рыбы на душу населения. Так, ВОЗ рекомендует потреблять не менее 16 кг рыбной продукции в год на человека. В Казахстане это цифра составляет менее 4 кг, которую необходимо повышать. В свою очередь, в соседних России и Китае потребляется 23 и 43 кг на человека соответственно. Таким образом, с учетом приграничных районов сопредельных стран потенциальная ниша для экспорта рыбной продукции могла бы составить более 3 млн тонн», - сказал Сериккали Брекешев.

Глава Минэкологии отметил, что сложности сбыта рыбной продукции могут возникнуть, начиная с 2025 года по причине низкого уровня потребления населением рыбы.

«Для решения вопроса сбыта рыбной продукции на законодательном уровне предлагается государственные организации в системе образования, здравоохранения, органы внутренних дел, органы Вооруженных сил, органы уголовно-исполнительной системы обязать включить рыбу в рацион питания и приобретать в приоритетном порядке у отечественных производителей гарантированный объем рыбной продукции», - добавил Сериккали Брекешев.



Фото: foodnewstime.ru