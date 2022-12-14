Обязанности по уходу за детьми делятся между супругами поровну в 40 % семей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице прошел VII Республиканский форум отцов на тему: «Отбасы – ұлт тірегі!», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках форума прошло семь сессий на темы: национальные ценности, патриотизм, инклюзия, семейное образование, жизненные навыки, советы отцов в школах и массовый спорт.

«В этом году исполняется 10 лет с момента создания Союза отцов. За эти годы наше движение охватило все регионы страны. Реализовано более 1 тысячи проектов, направленных на формирование ответственных, сознательных и позитивных родителей», - сказал в своем выступлении председатель РОО «Союз отцов» Максутбек Айтмагамбет.

В свою очередь, педагог-коуч Галымбек Бермагамбетов отметил, что реальный результат Форума отцов – создание во многих школах советов отцов.

По словам педагога, во многих случаях на родительское собрание приходили только матери. Теперь часто собирается совет отцов, принимаются годовые планы, обсуждаются проблемы детей, не имеющих отцов. Еще один актуальный вопрос – то, что сейчас отцы становятся похожими на банкоматы, придается значение только материальным нуждам. Воспитание детей отдано в руки супруги и воспитателя. Но, матери не могут заменить отцов, как не могут отцы заменить матерей, а учителя не могут занять место родителей. Союз отцов старается довести этот вопрос до общества.

Г. Бермагамбетов также напомнил, что родители должны подавать детям положительные примеры. Многие отцы на ставят перед собой такую задачу, в результате в обществе множатся насилие и разводы.

На создание Союза отцов повлияла Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

Как сообщила заместитель председателя Нацкомиссии Ляззат Сулеймен, Союз отцов стал полезной для страны организацией. В 2021 году, по данным Фонда государственно-социального страхования, 3,5 тысячи мужчин брали отпуск по уходу за детьми. Из числа анкетированных Казахстанским институтом общественного развития, 40 % заявили, что в их семьях обязанности по уходу за детьми делятся между супругами поровну. В настоящее время по инициативе Нацкомиссии планируется создать центры поддержки семьи в каждом районном центре.



