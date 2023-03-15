Обвиняемый в двух убийствах мужчина сбежал прямо во время слушания дела в США

СЕЙЛЕМ. КАЗИНФОРМ – Обвиняемому в двойном убийстве 28-летнему Эди Вильялобосу удалось немыслимое – он сбежал прямо со слушания своего дела в здании суда в штате Орегон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC7Chicago.com.

Инцидент произошел в феврале, но видео «дерзкого» побега попало в интернет лишь сейчас.

На нем видно, как обвиняемого в двойном убийстве Вильялобоса заводят в комнату, где проходит слушание его дела. Представитель снимает с него наручники и ножные кандалы, как того требует закон.

Вскоре после этого Вильялобос встает и что есть сил бросается к двери, опережая помощника шерифа, который преследует его по коридору и далее оба выбегают из здания.

Однако вновь обретенная свобода длилась недолго. Через несколько часов Вильялобоса обнаружили в квартире, неподалеку от здания суда. Он спрятался под одеялом в шкафу и снова был взят под стражу.

Вильялобос предстал перед судом, чтобы ответить на обвинения, связанные с нанесением ножевых ранений со смертельным исходом в 2021 году.



