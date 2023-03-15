Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Обвиняемый в двух убийствах мужчина сбежал прямо во время слушания дела в США

    15 Марта 2023, 01:31

    СЕЙЛЕМ. КАЗИНФОРМ – Обвиняемому в двойном убийстве 28-летнему Эди Вильялобосу удалось немыслимое – он сбежал прямо со слушания своего дела в здании суда в штате Орегон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC7Chicago.com.

    Инцидент произошел в феврале, но видео «дерзкого» побега попало в интернет лишь сейчас.

    На нем видно, как обвиняемого в двойном убийстве Вильялобоса заводят в комнату, где проходит слушание его дела. Представитель снимает с него наручники и ножные кандалы, как того требует закон.

    Вскоре после этого Вильялобос встает и что есть сил бросается к двери, опережая помощника шерифа, который преследует его по коридору и далее оба выбегают из здания.

    Однако вновь обретенная свобода длилась недолго. Через несколько часов Вильялобоса обнаружили в квартире, неподалеку от здания суда. Он спрятался под одеялом в шкафу и снова был взят под стражу.

    Вильялобос предстал перед судом, чтобы ответить на обвинения, связанные с нанесением ножевых ранений со смертельным исходом в 2021 году.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    США Видео Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    35 человек погибли в храме в Индии, провалившись под пол
    Дональд Трамп стал первым в истории США попавшим под уголовное преследование экс-президентом
    Азия остается драйвером роста - глава Международного валютного фонда
    Глава Marvel Entertainment попал под сокращение
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката
    Новости партнеров