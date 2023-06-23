Обвиняемых по делу о хищениях при строительстве плотины осудили в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В суде №2 Костаная озвучен приговор по делу о крупных хищениях в период строительства плотины в селе Шили Жангельдинского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Перед судом по делу предстали директор ТОО «Energy Constrution-2020» Берик Дюсембаев, эксперт ТОО «Құрылыста экспертиза» Габит Алин, который обвинялись в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества в особо крупном размере (ст.190 ч.4 п.«2» УК). Также осужден руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жангельдинского района Талгат Амиров за халатность, повлекшую по неосторожности тяжкие последствия (ст.371 ч.2 УК).

По информации суда, в 2020 году республиканским бюджетом для капитального ремонта плотины «Шили» Жангельдинского района были выделены 173 миллиона тенге.

«Тендер, объявленный отделом ЖКХ Жангельдинского района, выиграло ТОО «Energy Construction-2020», с которым был заключен договор на выполнение капитального ремонта плотины в оговоренные сроки. Технический надзор на плотине осуществлял эксперт ТОО «Құрылыста экспертиза» Алин. В процессе работы Алин и Дюсембаев вступили в сговор с целью хищения бюджетных средств путем завышения объемов работ.

На плотине фактически были выполнены работы на сумму 91 623 091 тенге, но Алиным и Дюсембаевым были составлены акты выполненных работ на всю выделенную договором сумму 173 043 023 тенге. По всем актам выполненных работ, в которых сведения о работах не соответствуют действительности, заказчик - ЖКХ перечислил подрядчику 173 043 023 тенге, которые в последующем были похищены Алиным и Дюсембаевым.

Амиров, не проверив достоверность сведений, указанных в актах выполненных работ, подписал их, тем самым приняв объект в эксплуатацию»,- сообщили в областном суде.

Преступными действиями все трое подсудимых причинили материальный ущерб государству на общую сумму 81 419 932 тенге.

«С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу, суд назначил Алину и Дюсембаеву наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности каждому. Также Алин лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением технического надзора, сроком на 7 лет, а Дюсембаев лишен права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, связанных со строительством, сроком на 7 лет.

Амиров признан виновным по ст.371 ч.2 УК и на основании ст.71 ч.1 п.2 УК освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности»,- добавили в суде.

Также судом удовлетворен иск акимата Жангельдинского района и с Алина и Дюсембаева взыскан солидарно в доход государства материальный ущерб в сумме 81 419 932 тенге, а также госпошлина в сумме по 1 221 299 тенге с каждого.

Приговор не вступил в законную силу.