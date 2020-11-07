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    Обвиняемого в уклонении от уплаты налогов бизнес-менеджера «Karachaganak Support Service» объявили в розыск

    7 Ноября 2020, 17:35

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Разыскивается бизнес-менеджер одного из предприятий Атырауской области, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

    Департамент экономических расследований по Атырауской области Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК расследует уголовное дело в отношении бизнес-менеджера ТОО «Karachaganak Support Service» Б.К. Мендыгазиева (фактически руководитель) по факту уклонения от уплаты налогов в бюджет в особо крупном размере, а также создания и руководства ОПГ (часть 3 статьи 245, часть 1 статьи 262 УК РК).

    После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем в настоящее время объявлен в международный розыск.

    В рамках следственных действий в офисных помещениях ТОО «Karachaganak Support Service» и по месту проживания проведены обыски с санкции суда.

    Следственные мероприятия продолжаются.

    Автор:

    Атырауская область Борьба с преступностью Минфин РК
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