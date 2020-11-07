Обвиняемого в уклонении от уплаты налогов бизнес-менеджера «Karachaganak Support Service» объявили в розыск

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Разыскивается бизнес-менеджер одного из предприятий Атырауской области, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

Департамент экономических расследований по Атырауской области Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК расследует уголовное дело в отношении бизнес-менеджера ТОО «Karachaganak Support Service» Б.К. Мендыгазиева (фактически руководитель) по факту уклонения от уплаты налогов в бюджет в особо крупном размере, а также создания и руководства ОПГ (часть 3 статьи 245, часть 1 статьи 262 УК РК).

После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем в настоящее время объявлен в международный розыск.

В рамках следственных действий в офисных помещениях ТОО «Karachaganak Support Service» и по месту проживания проведены обыски с санкции суда.

Следственные мероприятия продолжаются.