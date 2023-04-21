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    Обвиненный в травле подчиненных заместитель премьер-министра Великобритании подал в отставку

    21 Апреля 2023, 17:16

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Заместитель премьер-министра – министр юстиции Великобритании Доминик Рааб ушел в отставку по итогам проведенного расследования на жалобы в травле подчиненных, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сообщаю о том, что выхожу из состава вашего правительства после получения доклада, подготовленного по итогам расследования королевского адвоката Адама Толли», - говорится в тексте письма, направленного Домиником Раабом премьер-министру Великобритании Риши Сунаку.

    «Я призвал к проведению расследования и обязался подать в отставку, если оно выявит какие-либо факты издевательств. Я считаю важным сдержать свое слово», - отмечает он.

    В то же время Доминик Рааб в полной мере не согласился с неблагоприятными для него выводами расследования, назвав их ошибочными.

    «Установив столь низкий порог агрессии, это расследование создало опасный прецедент. Оно будет поощрять надуманные жалобы на министров и окажет охлаждающее воздействие на тех, кто осуществляет изменения от имени вашего правительства и, в конечном счете, британского народа», - подчеркнул он.

    Королевский адвокат Адам Толли подготовил доклад о результатах расследования множества сообщений об издевательствах Доминика Рааба над подчиненными, с которым премьер-министр ознакомился в четверг.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Великобритания Мировые новости
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