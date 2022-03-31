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    Обвал потолка в одном из ЖК в Нур-Султане прокомментировали в акимате

    31 Марта 2022, 12:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неделю назад жители одного из блоков ЖК «Sat City» рассказали об обвалившемся потолке во входной группе здания. Деятельность застройщика прокомментировали в столичном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления контроля и качества городской среды города, жалоб на застройщика ТОО «Sat-NS» на сегодня не поступало.

    «Оснований для регистрации акта о назначении проверки в управлении не имеется. За текущие два года застройщиком осуществлено строительство четырех из 12 блоков - А, В, С и Е. Застройщик ТОО «Sat-NS» отсутствует в списке недобросовестных застройщиков», - говорится в ответе на официальный запрос Казинформа.

    Напомним, эта же компания связана с засыпкой озера Малый Талдыколь. В отношении Sat-NS управление провело внеплановую проверку. В результате компания отделалась штрафами за незаконное осуществление строительно-монтажных работ без проектной документации, без сопровождения технического и авторского надзоров, без направления соответствующего уведомления, также за неисполнение выданного предписания об устранении допущенных нарушений. Размер трех штрафов составил 72,9 тысячи тенге, 875 тысяч тенге и 306 тысяч тенге.

    Также Казинформ поинтересовался, существует ли список жилых комплексов в городе с нарушениями требований безопасности. В ответ на вопрос в акимате предоставили информацию о порядке проведения проверок.

    Введен мораторий на проведение проверок с посещением субъектов малого, в том числе субъектов микропредпринимательства. Одним из оснований внеплановой проверки является обращение физических и юридических лиц по конкретным фактам.

    Проверки, направленные на предотвращение или устранение нарушений, которые потенциально несут массовую угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде, законности и общественному порядку, проводятся на основании решения первого руководителя местного исполнительного органа.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Происшествия Акимат Строительство Жилье
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