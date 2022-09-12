Обустройство нового нацпарка «Улытау» отложили на год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В конце прошлого года в Казахстане появился новый национальный парк «Улытау». Он стал 14-м по счету национальным парком в стране. Планируется, что он будет отличаться от предыдущих новой системой организации, чтобы не повторять ошибок прошлых лет. Ради этого были даже перенесены сроки начала его обустройства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В первую очередь будут изучаться флора, фауна, почвенная составляющая, ландшафтные особенности. Для этого привлекаются ученые, которые будут составлять стратегию землепользования, стратегию туризма, эксперты из ассоциации биоразнообразия, институтов зоологии, географии будут заниматься научным обоснованием.

«Ландшафты уникальны, и у них разная уязвимость. Поэтому перед тем, как планировать туристскую деятельность, должны рассчитываться рекреационные нагрузки на туристские тропы и потом уже планироваться структура туризма. То есть, какие места нужно защитить, где можно увеличить, а где нужно уменьшить количество туристов. Плохим примером является национальный парк «Кольсайские озера», где количество туристов аккумулируется в самой уязвимой зоне – на озере Кольсай. Развитие туризма у нас в парках либо очень слабое, либо, наоборот, приводит к урону и разрушению», - считает главный менеджер департамента международной и проектной деятельности компании QazaqGeography Аида Табелинова.

По ее словам, поток туристов должен регулироваться, также нужно распределять их местонахождение. В компании, занимающейся развитием парка «Улытау», считают, что только зная все компоненты ландшафта, можно правильно рассчитать рекреационные нагрузки и рекомендовать обустройство туристских троп.

«Нам предоставляется возможность сделать его показательным парком. Все серьезные работы требуют времени, детальных полевых исследований, камеральных работ, расчетов. Мы заложили на это год работы, чтобы выстроить стратегию туризма, чтобы тропы предлагались сначала учеными, а потом уже делать дизайн проекта и само обустройство. По плану обустройство должно было начаться уже в этом году, но мы выбрали другой подход к реализации экотуристской программы», - добавила Аида Табелинова.

На территории парка и вокруг него планируется развивать экотуризм. С одной стороны – это сохранение биоразнообразия, с другой – вовлечение в сферу туризма местного населения. И основной доход от экотуризма должно получать именно местное население. Помимо этого, половину вовлеченного населения по плану должны составить женщины. В этих целях для жителей будут проводиться тренинги по ведению гостиничного дела, гастротуризму, агротуризму, изготовлению сувениров, товаров, делающих узнаваемым регион.

«Улытау – центр Казахстана, здесь находится мавзолеи Джучи-хана, Алаша-хана, он должен быть просветительским. Это просвещение должно быть со стороны местного населения. Они могут предоставлять свои дома для туристов, свою кухню. Это может быть даже дополнительным заработком. Сейчас иностранные туристы не хотят жить в отелях, они хотят прийти и попробовать домашние продукты, поучаствовать в их приготовлении, переночевать в юрте. Поэтому должны быть караванинги, этноаулы», - пояснила спикер.

Туристская инфраструктура будет построена в более устойчивых зонах. Это могут быть смотровые башни, визит-центры. Вся инфраструктура в нацпарке должна быть экологизирована, в том числе это учет канализационных стоков, минимизация накопления отходов, разделение мусора и отказ от пластика.

Ранее сообщалось, что площадь нацпарка составит 58,9 тыс. га. Целью создания нацпарка «Улытау» является сохранение, охрана биологического и ландшафтного разнообразия в государственных природных комплексах, имеющих особую экологическую, научную ценность.