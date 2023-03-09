Обучение во Франции: какие возможности есть для казахстанцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Франция славится не только курортными городами, музеями с мировым именем и изысканной кухней, но и качественным уровнем образования. Эта страна в Европе занимает лидирующую позицию по количеству иностранных студентов. Среди них есть и казахстанцы. По данным посольства Франции в Казахстане, в прошлом году студенческие визы получили свыше 370 наших соотечественников. Корреспондент МИА «Казинформ» побеседовал с атташе по сотрудничеству в области образования посольства Франции в Казахстане Ксавье Ле Торривеллек об обучении во Франции и возможностях для казахстанцев.



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- Господин атташе, много ли казахстанцев поступают учиться во Францию и какие программы доступны на сегодня студентам?

- Около 300-400 студентов из Казахстана ежегодно поступают во французские вузы. Мы стараемся с каждым годом увеличивать эту цифру. Предоставляем больше стипендий. У нас есть программы «Абай-Верн» для магистрантов и докторантов, MOPGA - для студентов по направлению защиты природных ресурсов. Посольство Франции в Казахстане также может предложить свои стипендии лучшим кандидатам.